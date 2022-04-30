Можливі й провокації з боку російських окупантів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російські окупанти готуються завдати потужного удару 9-го травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чи відчувається на Луганщині посилення наступу російських окупантів у зв'язку з наближенням 9-го травня, Гайдай зауважив: "І так посилення ми відчуваємо. В них така вже, повзуча тактика. Тобто вони все завалюють повністю артилерійськими снарядами, тими реактивними комплексами своїми, авіаударами і гелікоптери так само залучають. Просто знищують, випалюють землю, а потім намагаються десь або ротою, або батальйоном просуватися вперед для того, щоб десь захопити ще частини якихось населених пунктів".

Водночас він зазначив, що наразі "поки ще нічого не відбувається".

"Але впевнений, що готуються до 9-го травня для того, щоб вже на 9-те масовано накрити нас артпідготовкою", - наголосив голова ОВА.

Також на запитання щодо можливих провокацій, зокрема через потрапляння в руки окупантів української військової форми, Гайдай висловив думку, що потрібно готуватися до того, що "вони десь повіджимають, повикрадають у цивільних на окупованих територіях автомобілі".

"Можливо, це будуть мікроавтобуси з наліпками "Волонтер" чи (вказаний - УНІАН) певний маршрут. І будуть намагатися проїхати наші блокпости, щоб, можливо, навіть розстріляти просто блокпости. Або, можливо, будуть заходити десь всередину, вглиб і потім вже вільно пересуватися, і десь або зливати інформацію, або шкодити саме тим, що будуть вбивати наших хлопців", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, в середині квітня в РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму. Також хочуть отримати контроль над півднем України, який дасть ще один вихід до Придністров'я.

За інформацією Пентагону, РФ на кілька днів відстає від графіка наступу на Донбас на сході України через жорсткий опір і проблеми з постачанням, що тривають.

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