За словами Гуменюк, росіяни вели авіарозвідку ситуації на острові.

Ворог намагався вдарити по острову Зміїний та вів розвідку, щоб перешкодити встановленню українського прапора.

Про це начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила під час телемарафону.

"Прапор на острові знаходиться, він чекає свого часу. Те, що він там є, інформаційне повідомлення про це звісно збентежило наших ворогів", - сказала вона.

За словами Гуменюк, росіяни вели авіарозвідку ситуації на острові.

"Вони намагалися провести авіаційну розвідку, намагалися і удари нанести. Але побачивши загрозу того, як може бути застосована наша зброя з наближенням їх літаків, вони свої наміри відкоригували, і поки тримаються подалі", - сказала речниця.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 Червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі і врешті-решт були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.

За даними Forbes, росіяни втратили на зміїному і в навколишніх водах техніки на 915 мільйонів долар. Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту-ракетний крейсер "Москва" вартістю $ 750 млн. він брав участь в окупації зміїного, став героєм поштової марки, а 13 квітня був вражений і затонув через день.

Вас також можуть зацікавити новини: