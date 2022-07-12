З Лисичанська окупанти вивозять комунальну техніку в невідомому напрямку.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
"А тим часом у Лисичанську "зникає" комунальна техніка. Її не направляють на розбирання завалів або ремонт комунікацій", - зазначив він.
За словами Гайдая, окупанти вивозять придбану за останні роки техніку в невідомому напрямку.
"Залишають місцеве ЖКГ ні з чим. У переважній більшості такі випадки відбуваються після того, як комунальне або приватне підприємство "офіційно обстежує" комендатура", - розповів глава ОВВА.
Ситуація в Лисичанську:
4 липня 2022 року після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі підкреслили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси.
За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, зараз бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки Луганської області.
Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.
6 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Лисичанську росіяни вивозять людей в фільтраційні табори.
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