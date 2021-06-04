Внаслідок ворожого обстрілу бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Протягом доби в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС на сторінці в соцмережі. Проте, станом на 7 ранку, 4 червня, зафіксоване одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. "Так, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Читайте такожМісія ОБСЄ назвала основну причину загибелі та поранень мирних жителів у війні на ДонбасіПро всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - підсумували в прес-центрі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла