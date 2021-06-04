Протягом доби в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС на сторінці в соцмережі. Проте, станом на 7 ранку, 4 червня, зафіксоване одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. "Так, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - йдеться в повідомленні.
В прес-центрі зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Читайте такожМісія ОБСЄ назвала основну причину загибелі та поранень мирних жителів у війні на ДонбасіПро всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - підсумували в прес-центрі.
Вас також можуть зацікавити новини
- Зеленський розповів, з яких напрямків можлива нова агресія РФ проти України
- Вперше за тривалий час доба на Донбасі минула без обстрілів (відео)
- Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо врегулювання ситуації на Донбасі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram