Тим часом, українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях.

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

"В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ", - йдеться у повідомленні.

Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях.

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Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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