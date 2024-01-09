Водночас на Запорізькому напрямку росіяни позбавлені можливості застосовувати колісну техніку та безпілотники.

Російські окупанти мають незначне просування в районі Донецька та Вербового. Вздовж усієї лінії фронту тривали позиційні бої.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські війська незначно просунулися на захід від міста Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, свідчать про просування на східну околицю Георгіївки (6 км на захід від Донецька).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська захопили дві церкви в Георгіївці та просунулися на 300 метрів, а також що російські війська також просунулися на протилежний берег річки Осикова (на захід від міста Донецьк).

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Позиційні бойові дії були на захід від Донецька в районі Мар’їнки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Також російські війська здійснили наступ на заході Запорізької області та незначно просунулися на захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, на захід від Вербового та на північ від Новопрокопівки. Російський військовий блогер заявив, що через ожеледицю на Запорізькому напрямку російські війська можуть дістатися до своїх позицій лише на броньованій гусеничній техніці. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що погані погодні умови в Запорізькій області заважають обом сторонам використовувати безпілотники для коригування артилерійського вогню.

Останні новини з фронту

Як писав УНІАН, російські війська не залишають спроб вибити українські підрозділи з плацдармів на Лівобережжі Дніпра, протягом доби там було дев'ять ворожих штурмів.

Всі вони були безуспішні для окупантів, а українські воїни і надалі утримують зайняті позиції і завдають противнику значних втрат

На широкій ділянці центрального і східного фронтах в Україні російські атаки останнім часом були настільки інтенсивними, що діяти поблизу лінії фронту ще ніколи не було так небезпечно. Українські війська на більшій частині лінії фронту офіційно перебувають в оборонному режимі.

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