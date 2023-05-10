Ворог несе великі втрати на болі бою.

Російські окупанти продовжують облаштовувати військові шпиталі у цивільних навчальних закладах на тимчасово захоплених територіях.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник обладнує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також зазначається, що, зокрема, в Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

Відео дня

Військові шпиталі у цивільних об'єктах

Як раніше повідомляв УНІАН, усі медичні заклади на тимчасово окупованих територіях України переповнені пораненими російськими загарбниками. Це викликало справжній медичний колапс.

Крім того, окупанти в школі на Луганщині дислокують своїх військових, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

У березні стало відомо, російські окупанти облаштували військових шпиталь на 200 осіб у місцевій лікарні Біловодська на тимчасово окупованій Луганщині, усіх цивільних було "виписано".

Вас також можуть зацікавити новини: