Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії свідчать про небажання збройних формувань РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на подальшу ескалацію по всій лінії розмежування.

Російські окупанти обстріляли автомобіль Української сторони Спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Зранку 24 червня російські найманці вдалися до інтенсивних обстрілів позицій Збройних сил України із застосуванням забороненого озброєння. Близько 10:00 найманцями здійснено обстріл позицій українських захисників поблизу Новотошківського із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. Всього було випущено 52 міни. Обстріл вівся із району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

"Унаслідок обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи "Новотошківське" Української сторони СЦКК, що є черговим свідченням злочинів збройних формувань РФ", - наголошують у прес-центрі.

Водночас ніхто із українських воїнів не постраждав.

"Обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були вимушені покинути небезпечний район", - уточнюється у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії свідчать про небажання збройних формувань РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на подальшу ескалацію по всій лінії розмежування. Зокрема, російсько-окупаційні війська свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння.

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Автор: Віталій Саєнко