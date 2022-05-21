Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога, ще на 4 локаціях наразі тривають бої.

Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, загинуло щонайменше 7 цивільних.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у зведенні станом на 21:00.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - зазначається у повідомленні.

Так, окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 30 цивільних об’єктів з них: 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень.

"В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога, ще на 4 локаціях наразі тривають бої.

За добу українські військовослужбовці знищили 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 2 ворожих автомобілі.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ втримали переправу через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.

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