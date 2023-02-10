Один приватний будинок зруйновано вщент.

У четвер, 9 лютого 2023 року, російські окупанти п'ять разів обстріляли Комишуваську громаду Запорізької області. В результаті пошкоджено близько 10 приватних будинків.

"Багатостраждальна Комишуваська громада провела цей день під щільними обстрілами. На цю годину вже вп'яте мирний населений пункт зазнав ударів", – повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що наслідки обстрілів наразі з'ясовуються, однак вже відомо, що один приватний будинок зруйновано вщент, а близько десяти – пошкоджено.

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"Попередньо – обійшлося без людських жертв", – додали в ОВА.

Ситуація в Запорізькій області

8 лютого 2023 року українські захисники влучили у військове летовище в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ліквідовано понад 100 російських загарбників.

Російські окупанти завезли на Запорізьку атомну електростанцію персонал з Калінінської АЕС. Українські інструктори, яких хотіли змусити навчати персонал, від роботи на ворога відмовилися, й окупанти заблокували їм доступ до робочих місць.

Водночас зрадникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значно зменшили зарплатню

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