Ударом також уражено склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами російських окупантів.

8 лютого 2023 року українські захисники влучили у військове летовище в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ліквідовано понад 100 російських загарбників.

"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром. Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів", – йдеться у повідомленні Бердянської міської військової адміністрації в Telegram.

Зазначається, що ударом також уражено склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами противника та радіолокаційна станція.

Відео дня

Ситуація в Запорізькій області

У четвер, 9 лютого, у Запоріжжі місцеві мешканці почули звуки вибухів. Згодом у Запорізькій ОВА повідомили, що Росія намагається вчергове атакувати область. Місцевих жителі закликали зберігати спокій та перебувати у безпечних місцях.

Крім того, російські окупанти завезли на Запорізьку атомну електростанцію персонал з Калінінської АЕС. Зазначається, що загарбники обіцяють їм підготовку на "повномасштабному" тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області облаштували мобільний крематорій для приховування власних втрат на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: