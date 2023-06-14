Голова Харківської ОВА зауважив, що лінія фронту зберігається по Куп’янському напрямку.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону розповів, що ворог продовжує втілювати тактику щоденних обстрілів прикордонних населених пунктів Харківщини, з метою знизити концентрацію уваги ЗСУ на деокупації.

"За минулу добу приблизно 20 населених пунктів були обстріляні з гелікоптерів, з артилерії, танків, мінометів. Ці обстріли у нас зберігаються, але вони покликані для того, щоб привертати увагу наших військових, щоб вони не концентрувалися на звільненні наших територій", – акцентував Синєгубов.

Від додав, що наразі окупанти зменшили кількість ракетних ударів та замість С-300, використовують ракети "Калібр".

Крім того, російські загарбники продовжують наносити прицільні удари по магістральному аміакопроводу, таким чином тероризуючи місцеве населення та загрожуючи довкіллю.

"Створюючи передумови для екологічної катастрофи і надзвичайної ситуації. Це відбувається продовж двох тижнів, веде (ворог-УНІАН) прицільний вогонь. Наразі наші експерти не фіксують витік аміаку, який залишається технічний в цьому аміакопроводі, але все одно, небезпека для цього є", - підкреслив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА зауважив, що лінія фронту зберігається по Куп’янському напрямку, де ворог демонструє наступальні дії, але отримує відсіч від ЗСУ та відступає на позиції. "Там ворог обрав таку позицію, що він демонструє наступальні дії, отримає від наших збройних сил відповідь гідну, несе втрати і відступає. І тим самим, намагається прощупати десь слабину, напевно, або особливості там нашої оборони, для того, щоби сконцентрувати в іншому місці удари", - зазначив Синєгубов.

Також ворог продовжує закидати свої ДРГ на територію Харківської області. "Висуває постійно диверсійно-розвідувальні групи, по всій лінії кордону - це і північ, і північно-східний Вовчанський напрямок, і східний Куп’янський тощо", - сказав Синєгубов.

Атаки окупантів на Харківщину - деталі

10 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про загиблого та поранених унаслідок атаки російських окупантів на Харківщину. Він розповів, що ворог використав проти мешканців Харківської області різне озброєння, зокрема, понад 10 БПЛА ворог застосував по території Богодухівського та Куп'янського районів, а також ракетою "Калібр" вдарив по с. Котляри Харківського району.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти увечері 5 червня обстріляли Куп’янський район Харківської області, влучивши у трубопровід з аміаком. Зазначалося, що через ворожі удари сталася розгерметизація аміакопроводу, а ділянка із пошкодженою станцією, де залишався технічний аміак в об’ємі 700 тонн. склала приблизно 12 кілометрів.

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