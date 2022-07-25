Евакуація населення за новими напрямком проводиться до Житомирської області - міста Коростень, де люди розміщуються з проживанням та харчуванням.

Мешканці Слов’янська Донецької області мають можливість обирати декілька напрямків для безпечної евакуації, серед яких пропонується новий.

Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях в ефірі інформаційного телемарафону.

Міський голова Слов’янська наголосив, що владою для евакуації населення з міста, створені всі необхідні та безпечні умови.

"Кожного дня йдуть автобуси в напрямок Дніпра. Один напрямок -це до Покровська, а далі залізнодорожнім транспортом до Львівської області. В другому напрямку їдуть мешканці, які вирішили самостійно розміщуватися у безпечному місці. Також, пропонується другий варіант - новий напрямок евакуації, автобусами веземо мешканців до Житомирської області - міста Коростень, де розміщення проводиться з проживанням та харчуванням",-пояснив Лях.

Міський голова Слов’янська відмітив, що забезпечена організована підтримка та допомога для евакуації маломобільних мешканців міста, яким важко пересуватися за станом здоров’я або вони мають обмежені фізичні можливості.

"Буквально декілька діб тому евакуювали біля 20 маломобільних осіб, цей процес ведеться з початком бойових дій. Вони спецвагонами у потягу виїжджають до Покровська, а далі направляються, згідно наявного діагнозу, до лікарень. Але, нажаль, навіть з групи маломобільних мешканців, іноді є небажаючі евакуюватися",- сказав Лях.

Міський голова Слов’янська зауважив, що вже 20 діб місто знаходиться під постійними ворожими обстрілами з РСЗО, касетними снарядами, які дуже небезпечні для цивільних людей.

"Нажаль, кожного разу є поранені та загиблі. На сьогоднішній день у Слов’янську від початку військової агресії загинуло 19 жителів громади, отримали поранення – 81", —поінформував Лях.

За його словами обстрілами руйнується критична інфраструктура міста, тому існують великі проблеми з водою та електрикою.

"Вже більше 500 будинків ушкоджені, серед них є будівлі школи, дитячих садочків. Особливо тяжко без води, централізованого водопостачання у місті вже немає два місяці. Зараз здійснюється підвіз води населенню, працюють свердловини. Також, є проблеми з електропостачанням, 10-15% населення її взагалі не має, або періодично залишаються без електрики",- поінформував Лях.

Він відмітив що у багатоповерхівках без централізованого водопостачання вже виникають проблеми з каналізацією, які можуть загостритись з настанням холодного періоду.

Міський голова Слов’янська зазначив, що з настанням опалювального сезону обстановка в місті ще більш ускладниться.

"У цьому році класичного опалювального сезону, до якого звикли не буде, тому що вже декілька місяців немає газопостачання. Без газу ми не зможемо опалювати домівки і багатоповерхівки, і приватний сектор",- сказав Лях.

Він додав, що для вирішення цього питання проводяться робочі наради Донецької ОВА за участі уряду, але потужності електропостачання у порівнянні з довоєнним часом, значно обмежені.

"Якщо до того споживання електроенергії, яке використовується населенням для приготування їжі, додати пристрої для обігріву та опалення, система електропостачання не витримає",- пояснив Лях.

Як повідомляв УНІАН, станом на 6 липня у Слов’янську Донецької області із понад 100 тисяч жителів ще залишаються близько 23 тисяч осіб.

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