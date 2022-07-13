Підозрювані добровільно погодилися очолити посади на тимчасово захопленій території Донеччини.

На Донеччині дві працівниці поліції перейшли на бік окупантів та стали зрадницями України. Підозрювані добровільно погодилися очолити посади на тимчасово захопленій території.

Про це повідомляється на сайті Донецької обласної прокуратури.

Так, двом працівницям поліції заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"За даними слідства, у березні 2022 року 29-річна слідча слідчого відділення відділу поліції № 4 Маріупольського районного управління поліції та 48-річна старша інспекторка сектору кадрового забезпечення Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області зрадили присязі на вірність Україні та почали працювати на окупаційну владу РФ", - йдеться у повідомленні.

Жінки добровільно погодилися працювати у незаконно створеному "Мангуському районному відділі внутрішніх справ МВС так званої "ДНР". Дії правопорушниць спрямовані на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України, підкреслили у прокуратурі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Івано-Франківську уродженка РФ сяде у тюрму за популяризацію ідеї відродження СРСР.

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