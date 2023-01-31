У промисловій будівлі підприємства пошкоджено дах, перекриття та вікна.

У Сумській області в одне з держпідприємств ймовірно влучила ракета, внаслідок чого поранення отримали двоє цивільних.

Як повідомило оперативне командування "Північ", близько 18:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств в м. Шостка стався вибух.

"Встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета (інформація уточнюється) пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна. Постраждали двоє цивільних, яких доправлено до лікувального закладу машиною "швидкої", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі інша інформація уточнюється.

Ситуація в Сумській області

Росіяни вже не раз обстрілювали Сумську область, в результаті чого є руйнування, жертви і постраждалі. Зокрема, 19 січня росіяни з мінометів били по Краснопільській громаді, вибухнули вісім мін. Крім того, противник з дрона скинув вибухівку на прикордонні території області.

20 січня вранці російські диверсанти намагалися прорватися в область, але безуспішно.

А 23 січня російські загарбники обстріляли житлові будинки і залізницю в місті Ворожба Сумської області.

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