Обійшлося без людських жертв.

По селу Павлівка Сумської області зранку окупанти завдали 15 ударів з артилерії, внаслідок чого зруйнована школа та пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопільська громада: наслідки ранкового обстрілу. 15 прильотів зі ствольної артилерії по селу Павлівка. Русня била по цивільних: пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та зруйнована школа. На щастя, обійшлося без людських жертв", - зазначив він.

За інформацією Живицького, в цілому ніч на Сумщині була тихою.

Як повідомляв УНІАН, за вчора російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини: зафіксовано 176 "прильотів". Жертв в результаті обстрілів немає, однак є руйнування.

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