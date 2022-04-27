Російські окупанти жорстоко розігнали акцію протесту в Херсоні/скріншот

Жителі Херсону вийшли на акцію протесту проти окупантів та проведення фейкового референдуму. Російські військові застосували газові та світлошумові гранати проти беззбройних людей, внаслідок чого є постраждалі.

Відповідне відео оприлюднили учасники акції в Facebook.

"27 квітня... йшли люди на акцію, почалося "світлошумове шоу"... так живе окупований Херсон", - йдеться в коментарі до відео.

Відзначається, що жителі міста вийшли на акцію проти "референдуму" і щоб показати, що Херсон – це Україна. У свою чергу російські окупанти закидали мітингувальників газовими та світлошумовими гранатами.

В результаті жорстокого розгону акції протесту постраждали чотири людини. Так, у 70-річної жінки розрив легені та опіки грудини, у двох чоловіків хімічні опіки очей та носоглотки, а у 50-річного чоловіка відкритий перелом ноги. Двом постраждалим надали медичну допомогу на місці, а інших госпіталізували.

"Референдум" у Херсоні - що відомо

Херсон окупували російські війська 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона. 

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня. 

У зв'язку з чим президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум"

У свою чергу жителі міста чітко заявили, що Херсон - це Україна і вони проти окупаційної влади. У зв'язку з цим вони анонсували акцію протесту у день планованого "референдуму".

Вас також можуть зацікавити новини: