Українці вийшли на акцію протесту проти окупантів.

Жителі Херсону вийшли на акцію протесту проти окупантів та проведення фейкового референдуму. Російські військові застосували газові та світлошумові гранати проти беззбройних людей, внаслідок чого є постраждалі.

Відповідне відео оприлюднили учасники акції в Facebook.

"27 квітня... йшли люди на акцію, почалося "світлошумове шоу"... так живе окупований Херсон", - йдеться в коментарі до відео.

Відзначається, що жителі міста вийшли на акцію проти "референдуму" і щоб показати, що Херсон – це Україна. У свою чергу російські окупанти закидали мітингувальників газовими та світлошумовими гранатами.

В результаті жорстокого розгону акції протесту постраждали чотири людини. Так, у 70-річної жінки розрив легені та опіки грудини, у двох чоловіків хімічні опіки очей та носоглотки, а у 50-річного чоловіка відкритий перелом ноги. Двом постраждалим надали медичну допомогу на місці, а інших госпіталізували.

"Референдум" у Херсоні - що відомо

Херсон окупували російські війська 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня.

У зв'язку з чим президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум".

У свою чергу жителі міста чітко заявили, що Херсон - це Україна і вони проти окупаційної влади. У зв'язку з цим вони анонсували акцію протесту у день планованого "референдуму".

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