Також ворог атакував "шахедами" Дніпропетровщину - 11 ударних дронів знищено.

Вчора, 6 квітня, російська армія завдала балістичного удару Одесі, є руйнування та потерпіла.

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці дня, суботи, під час повітряної тривоги у місті пролунали гучні вибухи, які чули жителі різних районів. У Силах оборони півдня Україні звернулися до населення з проханням залишатися в укриттях та не заважати бойовій роботі. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов також просили людей не виходити на вулиці, не наражати себе на небезпеку тощо. Зокрема влада зверталася до жителів Одеси та Одеського району. За даними військових, ворог знов, другий раз за день, вдарив балістикою по Одещині.

"Вчора пізно ввечері він випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру", - розповіли у Силах оборони.

Відео дня

Йдеться, що внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - у неї акубаротравма.

"Опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" вже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки", - додали у ЗСУ.

Війна в Україні - атаки по Одеській області

Як повідомляв УНІАН, вдень 6 квітня російські терористи завдали удару балістикою по Одещині. За даними Сил оборони півдня, агресор, продовжуючи точкові балістичні удари по півдню України, пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району. Ворог влучив по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинула цивільна людина – співробітник підприємства.

Вас також можуть зацікавити новини: