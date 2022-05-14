Це триває протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресорки.

Оборонці "Азовсталі" продовжують стримувати наступ рашистів, які, застосовуючи авіабомби, важку артилерію й танки, намагаються по землі пробратися на територію заводу.

У новому дописі полку "Азов" у Telegram повідомляється, що російські загарбники скидають авіабомби на підприємство. Це відбувається протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресорки.

Окрім бомб, росіяни пускають в дію важку артилерію й танки. Більш того, залучено велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій.

Оборонці "Азовсталі" оцінюють ситуацію як вкрай критичну. Але, навіть попри це, вони, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника.

Зауважимо, на сьогодні всі жінки, діти і люди похилого віку, які перебували на території "Азовсталі", евакуйовані. Наразі тривають складні переговори щодо наступного етапу евакуації.

Напередодні родичі бійців з "Азовсталі" закликали главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна долучитися до порятунку захисників Маріуполя. Вони вважають, що Путіну буде важко йому відмовити.

Вас також можуть зацікавити новини: