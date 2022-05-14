Зазначається, що у зв'язку з високим навантаженням у палатах встановлюється по сорок ліжок.

У тимчасово окупований Севастополь звозять убитих і поранених російських військових з острова Зміїний.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Із сорока зв'язківців Збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися вісім. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв'язку Збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі. На сьогоднішній день в Севастопольському військовому госпіталі переповнені хірургії та травматології", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з високим навантаженням у палатах встановлюється по сорок ліжок.

Крім того, через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія з донорства крові.

"При цьому донором може стати хто завгодно – ніяких медичних документів не потрібно, обстеження не проводиться", - повідомили в ГУР.

Одночасно, як розповіли в розвідці, на "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів певної кількості чоловіків.

"Їм пропонується підписати контракти зі Збройними силами РФ терміном від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Росією Криму продовжується незаконна мобілізація до лав російської армії.

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