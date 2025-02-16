За даними спостерігачів, ворог висадив там десант.

Механізована колона у кількості чотирьох одиниць техніки з десантом здійснили успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків проєкту, які відстежують актуальну інформацію з фронту, окупанти висадили у населенному пункті десант.

"Вчергове помітна тактика кац*пні, коли попереду колони йде танк, скоріше за все, обвішаний РЕБами, а екіпаж техніки був упевнений в невразливості", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що колона пройшла БрРО однієї з бригад, заїхала в село та висадила десант фактично в тил суміжному підрозділу. "При відході техніки, по ній вже почали наносити ураження, зокрема, суміжні підрозділи Президентської бригади. Наразі в селі перебуває близько 20-ти піхотинців, які пробують закріплюватися, ховатися в будинках", - повідомляє DeepState.

При цьому проєкт додає, що окупанти намагатимуться вибити українських військових з села, "і проживуть вони недовго".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що окупанти, перегрупувавшись, розпочали другу хвилю наступу на Донбасі.

Він зазначив, що на Покровському напрямку українські військові потужно стримували ворога, що призвело до серйозних втрат з його боку, тому окупантам довелося відтягувати свої сили для перегрупування.

За словами Лакійчука, цей час Сили оборони України використали для контрнаступу на південний захід і на північний схід від Покровська і було просування на критичних напрямках.

При цьому він додав, що, ймовірно, окупанти завершили перегрупування і вже вчора кількість боєзіткнень зросла в півтори рази. Лакійчук вважає, що, перегрупувавши сили, накопичивши резерви, ворог вдається до другої хвилі наступу на Донбасі.

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