Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Зокрема, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
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У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне, Водяне російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
Станом на 7 годину ранку, 11 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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