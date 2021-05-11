Неподалік Троїцького ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру / фото УНІАН

Протягом минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

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У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне, Водяне російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку, 11 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Денис Прядко