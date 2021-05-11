Окупанти сім разів порушували режим тиші на Донбасі: стріляли з мінометів та гранатометів

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

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