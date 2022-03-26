Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження.

Окупанти сьогодні обстріляли Боярку на Київщині, в результаті чого, за попередньою інформацією, поранено 4 людини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram-каналі. "26 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по м. Боярка. Внаслідок застосування зброї за попередньою інформацією поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина. Окупантами пошкоджено інфраструктуру міста - багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості", - йдеться у повідомленні.

За фактом обстрілу окупаційними військами Боярки Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження (ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни").

Зазначено, що такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Київській області населені пункти продовжують потерпати від ударів ворожої артилерії, внаслідок останніх зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, серед них дитина.

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