ЗСУ знищили потужності противника у глибині оборони, а потім здійснилися штурмові атаки на великій швидкості.

Російські окупанти після відступу на Харківщині намагаються відтягнути сили до річки Оскіл, щоб забезпечити створення нової лінії оборони.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Але це в теорії. Паніка, яка пов’язана з наступом ЗСУ, не дозволяє їм адекватно підійти до створення нової лінії оборони. Будь-які дії російських військових несуть для них самих небезпеку. Треба на плечах ворога вклинитися у територію, яку він раніше займав", - пояснив Згурець.

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За словами експерта, секрет контрнаступу Збройних си на Харківщині полягав у комплексному підході до операції

"Операція була спланована таким чином: не атакувати лінії противника у лоб, а використати підходи, які характерні для штурмових операцій. Було знищено потужності противника у глибині оборони, а потім здійснилися штурмові атаки на великій швидкості, там де ворог не очікував. Це був блискавичний український бліцкриг", - додав Згурець.

Як повідомляв УНІАН, вчора Генштаб повідомляв, що в результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку російські окупанти покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або в Росію. Зокрема, зі Сватового окупанти тікали на "Камазах" та броньованих "Тиграх".

Сьогодні в ГШ заявили, що російські окупанти в Сватовому Луганської області у паніці зібрали речі та втекли через контрнаступ Збройних Сил України, який насувається в область. Загарбники також евакуювали свої родини.

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