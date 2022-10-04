За його словами, у псевдореспубліках вважали, що після спроби анексії їм нічого не загрожує з боку ЗСУ.

Збройні сили України будуть продовжувати звільняти захоплені території від російських окупантів.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак телеканалу "Еспресо".

"Зараз Харківська операція закінчилась. ЗСУ повністю звільнили територію Харківської області. Тепер наші війська рухаються в Луганську область. І тепер тільки уявити можна, яка зараз паніка в псевдореспубліках. Вони там собі понавигадували, що після того, як Путін оголосив про їхнє приєднання до РФ, їм нічого не загрожує. Проте українці продовжили й будуть продовжувати звільняти власні території від російських окупантів", - пояснив Ступак.

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За словами експерта, наступ українських захисників не зупинить навіть ядерний шантаж Росії.

"Вони були впевнені, що українська армія зупиниться. Думали, що українців змусять зупинитись, бо інакше існує загроза ядерної війни. Ніхто не зупиняється. Наша армія продовжує рух", - наголосив Ступак.

Ядерний шантаж

Путін 21 вересня знову заговорив про використання ядерної зброї - погрожував, що РФ пустить в хід всі засоби, якщо з'явиться нібито загроза її територіальній цілісності.

Варто зазначити, що окупанти вважають "своїми" захоплені українські території, а Україна активно займається їх звільненням.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон має чіткий план дій у випадку, якщо РФ застосує проти нашої країни ядерну зброю. За його словами, Штати приватно повідомили Кремлю про ймовірні наслідки "на дуже високому рівні".

Ще наприкінці квітня Борис Джонсон, який тоді був прем'єр-міністром Великої Британії, заявив, що його країна не консультуючись з НАТО може завдати по Росії у відповідь ядерний удар.

Як вважає російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський, якщо РФ застосує проти України ядерну зброю, країни-члени НАТО знищать весь Чорноморський флот РФ.

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