Ситуація на Миколаївщині стабільно напружена.

Окупанти зайшли у Вознесенськ, техніку розмістили у дворах цивільного населення.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив під час телемарафону.

За його словами, ситуація на Миколаївщині стабільно напружена.

"Ворог їздить по східній частині області, переміщує техніку. Ми з ними воюємо. На ранок вони зайшли у Вознесенськ", - сказав Кім.

При цьому він зазначив, що у Вознесенську окупанти розмістили техніку на подвір’ях цивільного населення.

"Ми не можемо по них стріляти. Чекаємо, коли відійдуть чи відіб'є тероборона їх з цих позицій", - наголосив Кім.

Голова Миколаївської ОВА сказав, що гарячими точками в області залишаються Снігурівка, Баштанка та всі села між ними. При цьому він додав, що "ворог ще не перетнув Південний Буг, тому там, можливо, є ДРГ, але великої техніки там немає".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, Генеральний штаб Збройних сил повідомив, що на Таврійському напрямку противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв - Вознесенськ.

Водночас за тиждень у боях в Україні загинули 9 тисяч ворожих військових. Їх тіла вивозитимуть вагонами-рефрижераторами "Укрзалізниці".

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