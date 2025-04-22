Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: одна людина загинула, є поранені (фото)

Серед поранених двоє дітей

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram. За його даними, після 11:00 ранку була оголошена повітряна тривога у зв’язку з загрозою застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місті Запоріжжя.

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа.

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Голова ОВА оприлюднив відео з місця влучання, де видно зруйновану багатоповерхівку. Федоров додав, що попередньо двоє людей поранені. Постраждалих доправляють до лікарні. Однак навздогін повідомив, що атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини.

"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", - написав Федоров.

Федоров повідомив, що через російську атаку на Запоріжжя поранені двоє дітей. "14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості", - зазначив він.

Медики надають усю необхідну допомогу.

Він також оприлюднив нові фото злочину РФ.

Після оголошеного в односторонньому порядку главою Кремля Володимиром Путіним "великоднього перемир’я на 30 годин", Росія відновила з ще більшою силою масовані обстріли мирних міст України.

Вчора увечері під потужною атакою російських дронів опинилась Одеса. Окупанти поцілили дронами-камікадзе по житловій забудові в густонаселеному районі міста. Ударні безпілотники типу Shahed-136 летіли на місто з акваторії Чорного моря.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, цей наліт дронів став наймасованішим дроновим обстрілом Одеси за весь час великої війни Росії проти України.

На фоні цих терористичних масованих атак РФ по цивільним містам президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія можуть укласти "мирну угоду", причому вже цього тижня.