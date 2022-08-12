Загалом окупанти випустили по місту п'ять снарядів.

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, наразі відомо про одну поранену жінку.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку", - заявив він.

Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня стало відомо, що в Мелітополі у Запорізькій області російські окупанти почали вимагати від населення плату за електроенергію на рахунки фейкового підприємства. Зокрема, окупанти захопили потужності обленерго та створили фейкове підприємство, якого немає навіть в російському держреєстрі.

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