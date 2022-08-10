Над Запорізькою областю українські сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету. Наразі обставини події встановлюються. За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2", - зазначається у Telegram-каналі очільника Запорізької ОВА.
За його словами, у громади району "мінус старі шибки", у ворога – "мінус дві ракети!".
Нагадаємо, кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні. Експерт зазначив, що загроза від них полягає у тому, що вони можуть бути обладнанні крилатими ракетами типу "Калібр", якими Росія обстрілює Україну.