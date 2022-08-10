За його словами, у громади району лише "мінус старі шибки".

Над Запорізькою областю українські сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету. Наразі обставини події встановлюються. За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2", - зазначається у Telegram-каналі очільника Запорізької ОВА.

За його словами, у громади району "мінус старі шибки", у ворога – "мінус дві ракети!".

Нагадаємо, кількість бойових кораблі окупантів у Чорному морі зросла у п’ять разів, що збільшило загрозу нанесення ракетних ударів по Україні. Експерт зазначив, що загроза від них полягає у тому, що вони можуть бути обладнанні крилатими ракетами типу "Калібр", якими Росія обстрілює Україну.

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