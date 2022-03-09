Втрати серед українських захисників "набагато-набагато менші ніж у ворога".

Окупанти видають свої втрати військової техніки за нібито втрати Збройних Сил України.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав під час телемарафону.

Він зазначив: "Нашими фахівцями виявлено, що більшість інформації, яку вони подають як знищення української техніки це знищена техніка російських військ". За його словами, подають в " в такому ракурсі , що це нібито несуть втрати ЗСУ".

Арестович не заперечує, що є втрати серед українських захисників, але при цьому зазначає: "ці втрати набагато-набагато менші ніж у ворога".

Арестович зазначив, що керівництво України докладає величезних зусиль для евакуації мирних мешканців з міст Сум, Чернігів, Харків, Бровари, Гостомель, Буча, Маріуполь. "Сьогодні вранці частина цих коридорів запрацювала"- зазначив він.

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