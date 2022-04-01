Російські загарбники намагаються будь-що домогтися своїх цілей.

Російські окупанти використовують українських дітей у якості живого щита при переміщенні колон техніки.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Збройних сил країни.

"За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші", – повідомляє розвідка.

Також зазначається, що окупанти використовують дітей як заручників – у якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.

Випадки використання дітей у якості прикриття фіксуються в:

Сумський,

Київський,

Чернігівський,

Запорізькій областях.

Також наголошується, що випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями, а інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів, і окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

За даними українського Генштабу від 1 квітня, окупанти продовжують блокування Чернігова, але водночас переміщуються до районів, розташованих поблизу державного кордону України. Після відходу противника підрозділами ЗСУ взято під контроль ряд населених пунктів.

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