Після відходу противника підрозділами ЗСУ взято під контроль ряд населених пунктів.

Російські окупанти продовжують блокування Чернігова, але водночас переміщаються до районів, розташованих поблизу державного кордону України.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Сіверському напрямку противник продовжує блокування Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що після відходу противника підрозділами Збройних сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

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