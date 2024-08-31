Окупанти вперше за довгий час з бронетехнікою штурмували Красногорівку, - офіцер ЗСУ

До цього були лише піхотинські штурми населеного пункту.

Вранці 31 серпня ворог пішов на штурм Красногорівки Покровського району Донецької області на 3 танках та 5 БМП.

Як повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі каналу Київ24, вся бронетехніка була знищена.

"Сьогодні з самого ранку пішов ворог на бронетехніці - 8 одиниць техніки, з них 3 танка, 5 БМП з піхотою - в районі населеного пункту Красногорівка. В принципі, вся техніка знищена, пошкоджена. Дуже оперативно спрацювали", - зазначив Цехоцький. Відео дня

Він наголосив, що до цього часу росіяни майже не застосовували бронетехніку на цьому напрямку. Були лише піхотні штурми. Але раптова зміна тактики обернулася повним фіаско.

"Практично моментально всіма засобами ураження - артилерія, FPV наші - дуже гарно спрацювали", - зазначив Цехоцький.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської армії, які прорвалися у місто Красногорівка Донецької області.

Цехоцький зазначав, що окупанти на Авдіївському та Новопавлівському напрямках цілодобово намагаються штурмувати й просуватися. Але Сили оборони тримають лінію фронту, ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає

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