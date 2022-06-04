Обстріл вівся з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Бахмуту, Краматорську, Костянтинівці та Лисичанську.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ", - йдеться у зведенні.

Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

Разом з тим, на Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

Також на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдано по населеному пункту Кам’янське.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.

Разом з тим, на Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив на позиції наших військ.

Водночас, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах", - додали в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що росіяни ракетами обстріляли Одеську область.

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