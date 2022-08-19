За попередніми даними, без жертв.

Російська армія 19 серпня завдала чергового удару по Краматорську. Під вогонь потрапили освітні заклади.

Про це в Фейсбук повідомив мер Олександр Гончаренко.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", – заявив він.

Гончаренко оприлюднив фото пошкоджених будівель: Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії.

Це не єдині освітні заклади, по яких росіяни вдарили цього ранку. Близько четвертої години вони обстріляли Чорноморський університет імені Петра Могили в Миколаєві. Це вже другий раз, коли вогонь вівся по цьому вишу.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

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