Ця ракетна атака на енергетичну ситуацію в області не вплинула.

У Золочівському районі Львівської області завершено розбір завалів зруйнованих ракетним ударом будинків: загинули п’ятеро людей.

Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram. Він зазначив, що ворожа ракета впала сьогодні близько 4 години ранку під час повітряної тривоги.

"Загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент перебували вдома. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель. Вогонь загасили. Розбір зруйнованих будівель уже завершили", - написав він.

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За словами Козицького, решту ракет, які перебували у повітряному просторі Львівщини, сили ППО збили.

"Скільки саме ракет знищили над нашою областю сказати не можу, цю інформацію відповідні служби попросили не оприлюднювати. І прошу жителів області теж не повідомляти про такі речі, доки це не зроблять офіційні джерела", - зазначив голова ОВА.

Він також додав, що ця ракетна атака на енергетичну ситуацію в області не вплинула.

Ракетний удар по Україні 9 березня

Вночі та вранці сьогодні, 9 березня, Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Зокрема, на Львівщині російська ракета влучила у житлову зону в Золочівському районі. Там почалася пожежа.

Загалом ворог випустив 81 ракету різного базування, в тому числі "Кинджали" та "Калібри". Крім того, здійснено вісім пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131". Також вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок сьогоднішньої атаки пошкоджено низку об’єктів енергетичної інфраструктури, тому застосовано обмеження постачання електроенергії у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

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