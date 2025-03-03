Він зазначив, що на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

В середині дня, 1 березня, ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" у касетному спорядженні одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних Сил України у Дніпропетровській області, є загиблі і поранені. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в Telegram.

Він зазначив, що на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

"На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини", - наголосив Сирський.

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Він також повідомив, що дав завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, а також заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості та розміщення у непризначених для цього місцях.

Він зазначає, що буде перевірка і щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також - як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання.

Сирський висловив співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Росіяни вдарили по полігону на Дніпропетровщині - деталі

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло зазначив, що російські загарбники завдали ракетного удару по полігону.

Він зазначив, що буде покарано тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою.

Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.

Йдеться про можливу загибеть понад 20 військовослужюовців. Деякі ЗМІ повідомляє, що військові були розміщені в палатках на відкритій місцині.

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