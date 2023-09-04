Їх нібито знищили разом зі швидкісними американськими катерами.

Окупанти заявили про атаку української диверсійно-розвідувальної групи на окупований Крим.

Як повідомляє міністерство оборони РФ, диверсанти нібито пересувалися швидкохідними катерами американського виробництва.

"4 вересня у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, що прямували в напрямку мису Тарханкут Кримського узбережжя", - йдеться у повідомленні.

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Втім, Україна наразі ніяк не коментує цю інформацію росіян.

Операції України в Криму - останні новини

Нагадаємо, що 23 серпня у розвідці відзвітували про знищення на мисі Тарханкут ЗРК С-400 "Тріумф".

Вже в День Незалежності України вони провели висадку у Криму, де вступили у бій з російськими загарбниками. Також розвідники встановили там український прапор.

Український спецпризначенець під час виконання операції опинився у Чорному морі. Він провів там більш ніж 12 годин, перш ніж його вдалося врятувати.

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