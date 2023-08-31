У підрозділі показали рятувальну операцію.

Український спецпризначенець під час виконання операції опинився у Чорному морі. Він провів там більш ніж 12 годин, перш ніж його вдалося врятувати.

Відео порятунку оприлюднено на сторінці спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" у Instagram. Повідомляється, що спецпризначенець із позивним "Конан" опинився за бортом, а українському човну довелося відступити через вогонь російської авіації.

Бійця відшукав Bayraktar TB3, з того моменту за ним безперервно спостерігали побратими. Вони намагалися прорватися до нього крізь щільний вогонь винищувачів, які один за одним злітали та намагалися зірвати операцію. Попри це, "Конана" евакуювали.

"Невимовно потужний, сильний духом та тілом - він тепер легенда не лише нашого підрозділу, але, думаю, і всіх спецпризначенців. Впорались і ми. Побратима врятовано. Усі поставленні завдання виконано. Головне, без втрат", - йдеться у повідомленні.

Спецоперації ГУР: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у розвідці відзвітували про знищення на мисі Тарханкут ЗРК С-400 "Тріумф".

Вже в День Незалежності України вони провели висадку у Криму, де вступили у бій з російськими загарбниками. Також розвідники встановили там український прапор.

Вас також можуть зацікавити новини: