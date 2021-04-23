Зокрема, бойовики звинуватили ЗСУ в нібито "обстрілі" району населеного пункту біля Горлівки.

Сьогодні окупанти звинуватили Збройні сили України у здійсненні «обстрілу» району населеного пункту Шахти 6,7, що біля Горлівки, із застосуванням артилерії калібру 152 мм.

Про це заявляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Протягом останніх тижнів кількість збройних провокацій з районів околиць Донецька та Горлівки різко збільшилась. Причому пропорційно збільшується калібр забороненого Мінськими домовленостями озброєння, яке майже в кожному обстрілі застосовують окупанти. Не досягнувши бажаного результату, а саме відкриття вогню у відповідь з боку Збройних сил України, куратори найманців намагаються у будь-який спосіб добитися ескалації конфлікту. О 07:15 23 квітня, відверто маніпулюючи координаційним механізмом через СММ ОБСЄ, та даючи хибні обіцянки припинити вогонь, окупанти звинуватили ЗСУ у здійсненні «обстрілу» району населеного пункту Шахти 6,7, що біля Горлівки, із застосуванням артилерії калібру 152 мм", - йдеться у заяві.

Читайте такожCIT про відведення військ Росії: деяка загроза наступу зберігається

Наголошується, що зазначене звинувачення, "враховуючи прагнення уряду України імплементувати ініціативи мирного вирішення конфлікту, є безпрецедентним прикладом втрати здорового глузду країною-агресором та її найманцями, відвертою та цинічною провокацією, спрямованою на зрив раніше досягнутих домовленостей".

"Українська сторона СЦКК категорично спростовує звинувачення в обстрілі та наголошує, що подібні провокації та фейкові інформаційні вкиди покликані підтримувати загарбницьку стратегію РФ. Збройні сили України суворо дотримуються режиму припинення вогню, відповідна техніка та озброєння знаходяться в районах зберігання за лініями відведення відповідно до Мінських домовленостей. Курс уряду України на вирішення конфлікту виключно дипломатичним шляхом залишається незмінним, а ЗСУ неухильно дотримуються усіх, визначених Мінськими домовленостями, вимог", - підкреслюється у заяві.

Українська сторона СЦКК підготувала і направила відповідну ноту протесту голові СММ ОБСЄ з проханням надати адекватну оцінку провокаційним діям збройних формувань ОРДЛО.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Згодом з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня в РФ заявили, що починають відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко