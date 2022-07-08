Ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію і б'є по домівках та кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням.

Окупанти знищують села, аби вийти на адмінмежу Луганщини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Аби вийти на адмінмежу Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села. Тобто, їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях. Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", - повідомив він.

За словами Гайдая, схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

"Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька "котлів". Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Генштаб заявляв, що російські окупанти наступають у районі Луганського Донецької області та завдали авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС та Авдіївки. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

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