Радник міського голови закликав не вірити окупантам.

Російські загарбники зробили низку оголошень про те, що нібито мешканці вщент зруйнованого Маріуполя матимуть змогу отримати компенсацію за знищене житло, а на саме місто чекає відбудова.

Як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, ці заяви не варті уваги.

Він зауважив, що окупанти показали багато красивих цифр, утім немає жодної конкретики. Найімовірніше, містян видадуть "сертифікати" на відновлення житла.

"Але, тут варто звернути увагу на "або". Або маріупольці отримають як компенсацію житло, або гроші. І вибір не за маріупольцями. До речі, жодної конкретики взагалі тут немає. Однак. За день до того, керівництво Росії заявило, що компенсація за втрачене житло маріупольцям буде … сертифікатами. Сьогодні МінБуд РФ наголосив, що порядок видачі сертифікатів в роботі. Враховуючи, що ніякого власного бюджету в так званої "ДНР" не існує, це прямо вказує на те, що грошима давати не збираються. Маріупольцям надають папірців як компенсацію, за які можна буде придбати квартиру ніде", - наголосив він.

Не варто мати марних очікувань і щодо представленого окупантами плану відбудови міста, вважає радник мера.

"На сайті пушиліна (главаря "ДНР" - УНІАН) лише "указ", що зобов’язує мати на увазі, що такий план є. І просто картинка з панорамою Маріуполя та написом "Майстер-план" на одному аркуші. Чергове нічого", - зазначив Аднрющенко.

Радник міського голови також наголосив, що не варто довіряти обіцянкам окупантів.

"То ж, маріупольці. Не нервуйте. Компенсація дійсно буде і дійсьно російськими руками за російські гроші. Полоненими за рахунок репарації. А поки - не вірте. Просто згадайте всі обіцянки з початку окупації. Що з того зроблено? Отожбо", - зауважив він.

Як окупанти брехали, що відшкодують втрати маріупольцям

Як повідомляв УНІАН, в травні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти у Маріуполі почали реєстрацію на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена родини. За житло обіцяли 500 тисяч рублів (орієнтовно 6 тисяч доларів), за загиблого члена родини – 3 млн рублів (орієнтовно 33 тисяч доларів).

При цьому у заяві маріупольці мали зазначати, що майно було знищено українськими військовими, а близьких вбито українською армією. В разі відсутності/відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніяка компенсація проведена не буде.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко попереджав, що російські окупанти заманюють мешканців у місто обіцянками про компенсації за зруйноване житло.

"Ті балачки, які сьогодні є, що російські війська пропонують приїжджати та отримати компенсаційні виплати за пошкоджене майно, - це маячня і брехня. Тому що місто майже зруйноване - 90% житлового сектору пошкоджено, 70% це пряме влучання, 50% перетворили росіяни на попіл", - сказав мер.

За словами Бойченка, сума відшкодування складає мільярди доларів, і обіцянки окупантів є лише пропагандою, яку вони розповсюджують, щоб більше залучати людей в місто.

"А потім, як звичайна терористична організація, вони будуть торгуватися відносно цих евакуаційних місій. Це пастка, треба це розуміти", - наголосив Бойченко.

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