Від схеми "надання допомоги" Росія тільки виграє, оскільки зібрала чимало свідчень "злочинів української армії", які маріупольці заповнили власноруч.

Жителі захопленого окупантами Маріуполя усупереч обіцянкам загарбників не можуть отримати компенсацію за зруйноване ними ж житло.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, умови для отримання компенсації, які висунули окупанти, чимало постраждалих не можуть виконати.

"Гучні анонси Росії про глобальне відновлення, відбудову та компенсацію за зруйноване житло несподівано (насправді - ні) обернулося великим обманом. Питання в тому, що міністерство будівництва так званої "ДНР" випустило роз’яснення, що для отримання компенсації від Росії власники зруйнованого житла в Маріуполі мають подати оригінали документів, що підтверджують право власності. Не складно здогадатись, що всі документи в людей перетворились на попіл або назавжди заховані під завалами. Отримати копії або навіть роздрукувати виписки з реєстрів - неможливо", - зазначив Андрющенко.

За його словами, окупанти радять звертатися в "адміністрацію" главаря "ДНР" Пушиліна для отримання допомоги, але і там знизують плечима.

"Зараз окупаційну адміністрацію Маріуполя закидують скаргами, але ті лише розводять руками киваючи в бік Донецька. Приймальні Пушиліна (той самий бік, куди кивають маріупольські колаборанти) своєю чергою теж знизують плечима і кажуть, що це рішення Росії. Коло замкнулось", - додав радник мера.

Андрющенко акцентує, що від схеми "надання допомоги" Росія тільки виграє, оскільки зібрала чимало свідчень "злочинів української армії".

"В підсумку, лише Росія знов в прибутку отримавши тисячі сфабрикованих, але власноруч заповнених свідчень про фейкові злочини української армії", - зауважив він.

Як окупанти брехали, що відшкодують втрати маріупольцям

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти у Маріуполі почали реєстрацію на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена родини. За житло обіцяють 500 тисяч рублів (орієнтовно 6 тисяч доларів), за загиблого члена родини – 3 млн рублів (орієнтовно 33 тисяч доларів).

При цьому у заяві маріупольці мають зазначати, що майно було знищено українськими військовими, а близьких вбито українською армією. В разі відсутності/відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніяка компенсація проведена не буде.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко попереджав, що російські окупанти заманюють мешканців у місто обіцянками про компенсації за зруйноване житло.

"Ті балачки, які сьогодні є, що російські війська пропонують приїжджати та отримати компенсаційні виплати за пошкоджене майно, - це маячня і брехня. Тому що місто майже зруйноване - 90% житлового сектору пошкоджено, 70% це пряме влучання, 50% перетворили росіяни на попіл", - сказав мер.

За словами Бойченка, на сьогодні сума відшкодування складає мільярди доларів, і обіцянки окупантів є лише пропагандою, яку вони розповсюджують, щоб більше залучати людей в місто.

"А потім, як звичайна терористична організація, вони будуть торгуватися відносно цих евакуаційних місій. Це пастка, треба це розуміти", - наголосив Бойченко.

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