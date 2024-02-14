Зараз агресор значно посилив свої штурми на сході України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які боронять Україну на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Незабаром росіяни на собі відчують результати цієї поїздки. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш в коментарі 24 каналу.

"Уже почалася інтенсивна робота. Головнокомандувач приїхав на ділянку фронту, де він і раніше був командувачем ОСУВ. Цей візит позитивно вплине на Збройні Сили України, Сили оборони та негативно позначиться на противнику", – наголосив Євлаш.

За його словами, зараз інтенсивність бойових дій у цій частині фронту сильно зросла. Там ворог підтягує резерви, однак українські захисники завдають росіянам колосальних втрат.

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"Силу-силенну різної техніки за минулу добу "налущили" наші захисники. 224 окупанти – особовий склад – було вбито та поранено. 128 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких 78 різних типів безпілотних літальних апаратів", – каже Євлаш.

Серед втрат росіян також – система ППО "Стріла-10", танки, бойові машини піхоти, гармати та міномети, окопні установки радіоелектронної боротьби, станції відеоспостереження, три склади з боєприпасами та ще 17 укриттів.

"Дуже ефективно відпрацювали наші хлопці. Але це й свідчить про те, що ворог зараз активізував використання важкої техніки та вдається до посилення своїх дій вздовж усієї лінії зіткнення на Лимано-Куп'янському напрямку", – додав капітан ЗСУ.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, Росія готує потужний наступ на Оріхівському напрямку (Запорізька область). Як розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, зараз окупантів там майже як під Авдіївкою.

Також ми розповідали, що в районі села Кринки Херсонської області російська армія збільшила кількість спроб вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі. Лише за минулу добу агресор здійснив п’ять спроб штурму українських позицій, але, отримавши відсіч та зазнавши втрат, відійшов.

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