Наразі жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки загиблих і поранених, які є в російських ЗМІ.

Патронатна служба полку "Азов" перевіряє оприлюднену окупантами інформацію про загиблих в Оленівці.

Про це йдеться у Telegram патронатної служби "Янголи Азову".

"Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Інформуємо: наразі ми - Патронатна служба "Азову" - не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що імена поранених та загиблих в Оленівці патронатна служба повідомляє родинам в індивідуальному порядку.

"Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", - додали у службі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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