Представники Червоного Хреста хочуть потрапити в Оленівку, щоб перш за все, щоб надати допомогу пораненим українцям.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають намір потрапити в колонію в Оленівці, де в результаті вчиненого росіянами теракту загинули українські військовополонені.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко.

"Ми знаємо про цю трагедію в колонії в Оленівці. Ми бачили фотографії. Але наших представників на той момент там не було, а також не було незалежних представників, від яких ми б могли отримати інформацію... Ми попросили відповідні структури в Донецьку, щоб ми змогли туди потрапити якомога швидше", - сказав представник організації.

Власенко зазначив, що представники Червоного Хреста хочуть потрапити в Оленівку, щоб перш за все, щоб надати допомогу пораненим українським громадянам, яких там утримують, а також евакуювати їх, якщо буде можливість.

"І звичайно ж для того, щоб отримати максимальну кількість інформації (зокрема, про загиблих - ред.), яку надалі ми передамо родичам полонених", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 29 липня проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців в результаті удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що навмисний артилерійський обстріл виправної установи здійснили Збройні Сили РФ, щоб звинуватити Україну в скоєнні "військових злочинів" та приховати тортури над в'язнями й розстріли.

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців".

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