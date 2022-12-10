Там утримуються 150 громадян, і це не тільки військовослужбовці.

У горезвісній колонії на території тимчасово окупованої Оленівки утримуються 150 українських полонених. Серед них є як військовослужбовці, так і цивільні.

Такою інформацією поділився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець в інтерв'ю Радіо Свобода. Омбудсмен заявив: "Нас в черговий раз туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку. За нашою інформацією, в даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові".

Омбудсмен також вважає, що на українців у полоні можуть тиснути з метою змусити відмовитися від повернення додому. За словами Лубинця, рашисти часто розповідають, як той чи інший громадянин України не захотів вирушати на батьківщину. Зараз розглядаються можливості, як перевіряти таку інформацію.

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"Як один з варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися. Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Шість жінок на початку відмовилися від повернення в Україну. Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Було організовано тут же моє спілкування. З шести жінок чотири жінки після спілкування зі мною повернулися в Україну. Насправді там просто десь психологічний тиск, десь маніпуляції", — повідомив Лубинець.

Теракт в Оленівці: основна інформація

У липні на території колишньої виправної колонії в Оленівці стався вибух. Будівля, де утримувалися полонені, виведені з "Азовсталі", була зруйнована.

Повідомлялося, що в результаті терористичного акту померли 50 українських бійців. Росія так і не надала офіційне пояснення щодо вибуху в Оленівці і списки загиблих.

Слідчі з генеральної прокуратори дійшли висновку, що в колонії підірвали термобаричний боєприпас — "капсулу з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИСЬ".

За даними Лубинця, тіла бійців, убитих в Оленівці, могли відвезти в Маріуполь і Донецьк.

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