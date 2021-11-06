Денісова підкреслила, що дитина, яку використовує російська пропаганда, є жертвою війни.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова чекає відповіді від правоохоронців з приводу внесення до бази "Миротворець" 12-річної мешканки окупованого Луганська Фаїни Савенкової.

Про це вона заявила в ефірі Громадське радіо 5 листопада.

Денісова нагадала, що Україна підтримала Конвенцію ООН про захист прав дитини, а неповнолітні, яких використовують у збройних конфліктах, є жертвами, а не пособниками окупантів.

"Вони ж опинилися у цьому конфлікті не за власним бажанням, вони живуть у дуже важких умовах. І ця 12-річна дівчинка, практично вісім років вона зростає в цьому світі викривленому. Її треба пожаліти, поспілкуватися з нею, якщо є така можливість", – пояснила омбудсмен.

Читайте також"Раптом Путін помер?": Аваков каже, що в України має бути сценарій на випадок смерті глави КремляВона додала, що вже звернулась в СБУ та Національну поліцію з приводу записів у базі й чекає відповіді наступного тижня.

Що передувало

У жовтні на сайті бази "Миротворець" з’явився запис про 12-річну мешканку окупованого Луганська Фаїну Савенкову, яка "систематично використовується російською пропагандою і терористичними організаціями у політичних провокаційних цілях з метою розпалювання ненависті до України та її громадян".

Йшлося, зокрема, про її участь у проросійських акціях, які в ОРДЛО організовує окупаційна влада, та членство у "Союзі письменників "ЛНР".

Неповнолітня бере участь у конкурсах в Росії, а своїм місцем проживання вказує "Новоросію".

Скандалом скористалися російські пропагандисти, а вже за кілька днів дівчина повідомила, що звертатиметься з приводу публікації її особистої інформації в ООН.

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Автор: Віолетта Орлова