Прес-секретарка Зеленського озвучила дані щодо втрат: станом на 20 грудня в зоні проведення ООС загинули 49 осіб, 45 із них – загиблі до початку перемир'я.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що майже кожного дня відбуваються порушення оголошеного наприкінці липня перемир'я на Донбасі.

Про це повідомила вона на своїй сторінці у Facebook.

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Однак, на її переконання, складно уявити, що наповнена зброєю та вибухонебезпечними речовинами територія в один момент «перестане гуркотіти».

«Слово «мир» на Донбасі чути найчастіше – і від цивільних, і від військових. Куди не зазирни, в кого не спитай, усі втомилися від життя поблизу війни, яка приносить тугу, біль і бідність», - зазначила Мендель.

Вона нагадала, що 27 липня 2020 року на Донбасі почала діяти нова домовленість про всебічний і всеосяжний режим припинення вогню. Це найдовший період тиші за шість з половиною років війни.

«Майже щодня відбуваються порушення перемир'я. Це можуть бути постріли, безпілотники, укріплення інженерних конструкцій, мінування. Однак складно уявити, що наповнена зброєю та вибухонебезпечними речовинами територія в один момент перестане гуркотіти. Тут понад 400 кілометрів лінії розмежування, де сходяться протилежні світогляди, страхи, злість, безсилля, злидні й розбиті надії. А пропаганда тут сприймається як беззаперечний факт. Та й на мирній території України щодня можна почути вибухи або постріли. Як же цього уникнути там, де триває війна?» - додала вона.

Водночас, за словами Мендель, попри це, перемир'я таки діє й дає результати. За даними ОБСЄ, за 5 тижнів до його початку було зафіксовано понад 18 тис. порушень, а за 7 тижнів опісля – всього понад тисячу. На 20 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил було 49 бойових втрат, 45 із них – загиблі до початку перемир'я, і тільки чотири – після, а також 18 поранених.

За даними Генштабу, за цей же період 2019 року було 36 убитих і 129 поранених. У 2018 році – 51 убитий і 304 поранених. У 2017-му – 60 убитих і 308 поранених.

«Ці цифри свідчать про одне – які б не були провокації, домовленості про перемир'я дають свої плоди. Ми всі сподіваємося, що мир на Донбасі незабаром настане. Миру Україні! Цьогоріч зроблено безліч добрих справ, здобуто багато перемог... І попереду ще достатньо викликів, з якими ми впораємось. Мирного неба у новому році та будьмо добрішими одне до одного!», - резюмувала вона.

Перемир'я на Донбасі: що відомо

22 липня учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Однак штаб регулярно фіксує обстріли позицій Збройних сил. Протягом минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

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Автор: Костянтин Гончаров