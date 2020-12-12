Протягом 11 грудня бойовики, підконтрольні Росії, тричі порушували так зване перемир’я.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
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Кілька пострілів окупанти здійснили з автоматичного станкового гранатомета неподалік Мар’їнки. А по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
«Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», – кажуть у штабі.
Про порушення режиму тиші з боку російських найманців повідомили представників ОБСЄ.
Від початку 12 грудня обстрілів бойовиків штаб не зафіксував.
«Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – йдеться у повідомленні.
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