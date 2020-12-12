Від початку 12 грудня обстрілів бойовиків штаб не зафіксував.

Протягом 11 грудня бойовики, підконтрольні Росії, тричі порушували так зване перемир’я.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Кілька пострілів окупанти здійснили з автоматичного станкового гранатомета неподалік Мар’їнки. А по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

«Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», – кажуть у штабі.

Про порушення режиму тиші з боку російських найманців повідомили представників ОБСЄ.

Від початку 12 грудня обстрілів бойовиків штаб не зафіксував.

«Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – йдеться у повідомленні.

Зрив перемир'я: що відомо

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Автор: УНІАН